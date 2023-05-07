Наставник сборной России по хоккею оправдался за позор в Казахстане, но стало еще хуже

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг объяснил причины позорного поражения от сборной Беларуси со счетом 4:7 большими нагрузками. Роман - сын миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина.

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16 апреля Ротенберга-младшего назначили главным тренером сборной России по хоккею U-25.

"Команда находится под нагрузками с точки зрения игр, а белорусы оказались свежее, так как они отдыхали. В это же время у нас было достаточно моментов, которые мы должны были забить и выиграть. Усилим реализацию, улучшим тактические детали. Впереди много игр. У нас серьезная серия. Сборная Беларуси будет усиливаться, она дополнительно вызывает игроков, поэтому для нас все только начинается", – цитирует главного тренера российской хоккейной команды "Чемпионат".

Российские болельщики высмеяли такое оправдание.

"Под какими ты нагрузками? Бабло устал на халяву получать?", "Хахаха. А нахрена вы нагрузились-то? Фееричный просто. Сезон закончен. С вами в одной песочнице никто играть не сядет. Валите по домам клоуны!" – пишут юзеры.

Пользователи стебутся с низкой квалификации ставленника Кремля.

"А зачем на турнире команда под нагрузками? Йозе, ты точно тренер то?", "Неужели сложно сказать, что играть не хотят, а мотиватор из тебя как из пластилина пуля? Ах да, ротенберг не умеет признавать свои ошибки", - отмечают фанаты.

Любители хоккея не могут простить тренеру такого позора.

Отметим, что россияне заняли второе место из трех команд на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023, который состоялся в Астане. "Россия 25" под руководством Ротенберга набрала два очка, проиграв Беларуси (4:7) и обыграв Казахстан (3:0).

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