'Дискриминация!' Тренер-мажор сборной РФ закатил истерику, потому что его не поздравили с 200-м матчем в карьере

Главный тренер сборной "России-25" Роман Ротенберг обиделся на руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за то, что его не поздравили с 200-м матчем в турнире. Наставник санкт-петербургского СКА назвал это "дискриминацией по национальному признаку" и устроил истерику.

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Об этом Ротенберг заявил на пресс-конференции после поединка СКА против ярославского "Локомотива", пишет портал Sports.ru. Сын олигарха Бориса Ротенберга, давнего друга диктатора Владимира Путина, потребовал особого внимания к себе, а также заставил своих хоккеистов вручить ему торт и футболку с собственным изображением.

"Лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА с 200-й игрой. Никак вообще. Вообще никак. Ни на сайте, ни сегодня с приездом вице-президента лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Здесь должно быть все справедливо и честно. То есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы у нас всегда все было правильно и честно! Я обращаюсь, пользуясь случаем – у меня сегодня юбилейная игра – к руководству КХЛ", – сказал Ротенберг.

Ранее он пришел в щенячий восторг из-за дня рождения депутата Государственной думы от Чечни генерала Адама Делимханова, из-за чего стал посмешищем в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ветераны СКА попали под троллинг после того, как написали письмо диктатору Владимиру Путину с жалобами на судейство матчей команды.

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