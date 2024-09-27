Тренер сборной России прогнулся перед чеченским генералом, убежавшего от ВСУ, и стал посмешищем в сети

Главный тренер сборной "России-25" по хоккею Роман Ротенберг пришел в щенячий восторг из-за дня рождения депутата Государственной думы от Чечни генерала Адама Делимханова. За это сын миллиардера Бориса Ротенберга, который является близким другом диктатора Владимира Путина, попал под шквал насмешек в сети.

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"25 сентября родился настоящий воин, несгибаемый боец, герой Российской Федерации, генерал Адам Султанович Делимханов. Сложно переоценить его заслуги перед нашей страной. Каждый день он обеспечивает всем нам спокойную и безопасную жизнь. Адам Делимханов всегда на первом рубеже. Всегда там, где решаются самые важные вопросы, касающиеся будущего нашего государства", – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru высмеяли такое раболепство представителя олигархического клана перед предателем Ичкерии. Они отметили, что батальон "Ахмат", одним из руководителем которого является Делимханов, позорно бежал со своих позиций во время захода воинов ВСУ в Курскую область.

"Жители Курской и Белгородской областей подписываются под каждым словом!", "Не позорься. Стыд", "Финский лизун", "Tik-tok warrior убежавший от ВСУ в Курске", "Какая мерзость", "Езжай туда, хороший дуэт с Алаутдиноввм получится, если не разминетесь", "Да он каждый раз дно пробивает", "Ему самому не противно?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий сборной России по хоккею Андрей Николишин цинично назвал постановкой видео с военными преступлениями армии РФ в Украине.

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