'Днищенский поступок'. В России случилось 'несмываемое позорище' из-за Путина и хоккея. Видео

Ветераны российского хоккейного клуба СКА написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с жалобой на гол "Металлурга". Накануне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА проиграл со счетом 1:2, при этом решающая шайба был забит в овертайме.

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За несколько секунд до гола защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а Гераськин забросил шайбу и принес победу команде из Магнитогорска.

Ветераны считают, что некачественное судейство, как в этом матче, вредит "наиболее ярким атакующим командам, которые стремятся играть комбинационно, в лучших советских традициях". По мнению подписантов "нарушения против игроков этих команд чаще всего и остаются безнаказанными".

"Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы", – говорится в тексте письма, которое кроме главаря Кремля, было послано президенту КХЛ Алексею Морозову и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

В комментариях российские болельщики называют сложившую ситуацию позором, не сдерживая себя в эпитетах.

"Настоящее позорище, падают ниже плинтуса каждую неделю. Представляю какой стыд испытывают адекватные болельщики СКА", "Испанский стыд. И так у хотдога все"Не помню чтобы СКА что-то там ковал. Всегда был днищенской командой", "Это несмываемое позорище на все времена", "Как же это отвратительно", – издеваются над командой в сети.

Фанаты не могу пройти мимо того, что жаловаться Путину решили ветераны той команды, которую тренирует Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

"Пропитые прикормленные деды под диктовку Романа Борисыча создали шедевр эпистолярного жанра", – сарказмом пишут поклонники хоккея.

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