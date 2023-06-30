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"Ублюдки. Это бред": чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
909
'Ублюдки. Это бред': чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников с оскорблениями набросился на Польшу, прокуратура которой арестовала российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 назвал европейцев ублюдками, которые выбрали "профашистское правительство".

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Об этом Кожевников заявил в интервью изданию Vprognoze.ru. Бывший спортсмен решил высмеять задержание своего соотечественника и призвал спортсменов из страны-агрессора немедленно покинуть Польшу и не ехать туда снова.

"Ублюдки. Это бред": чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста
"Ублюдки. Это бред": чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста

"Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то. Польское правительство профашистское. Это давно всем понятно. А нынешний инцидент – лишний пример того, что российским спортсменам в Польше нечего делать. Польский народ, может, и хороший. Но ведь он избрал это правительство", – сказал Кожевников.

"Ублюдки. Это бред": чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала арест российского хоккеиста в Польше за шпионаж "попыткой демонизировать образ спортсмена" из РФ. Известно, что Максим С. стал уже 14-м задержанным россиянином, которых союзники Украины обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку.

"Ублюдки. Это бред": чемпион ОИ из РФ оскорбил поляков после ареста российского хоккеиста

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины из России Андрей Назаров призвал "всегда поддерживать" диктатора Владимира Путина.

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