Чемпион ОИ из РФ обвинил в насилии международную федерацию из-за отстранения России

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов традиционно для россиян обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в политизации спорта. Он также обвинил функционеров в насилии над спортсменами из страны-агресорки, отстраняя их от чемпионатов мира и других соревнований.

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Об этом Давыдов заявил порталу Russia-Hockey.ru, комментируя итоги мирового первенства 2023, где сборная Канады добыла "золото" и обогнала россиян по количество побед на ЧМ. Он выразил уверенность в том, что совсем скоро представителей РФ вернут в турниры и они сразу начнут доказывать свой класс.

"Уверен в том, что железный занавес ненадолго, и через год-два наша сборная сможет вернуться на мировую арену. Посмотрите на НХЛ – там не позволяют политикам вмешиваться в дела хоккея. А IIHF из-за политики насилует и себя, и всех вокруг. Если к лучшим игрокам "России 25" добавить нескольких ветеранов-лидеров КХЛ, то это будет вполне конкурентная сборная. Да, пауза в международных выступлениях не пойдет нам на пользу, но и какой-то пропасти тоже не будет", – сказал Давыдов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Для "кленовых листьев" это 28-й триумф на мундиалях. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев.

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