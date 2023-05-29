Чемпион ОИ из РФ назвал заслугой России исторический результат Латвии на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал неудивительным успех латвийской национальной команды на чемпионате мира 2023 года. При этом победитель двух Олимпиад добавил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) якобы внесла огромный вклад в исторический успех балтийцев на мундиале, где они завоевали "бронзу".

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Об этом Быков заявил в комментарии информационному агентству "Р-Спорт". В лучших традициях российской пропаганды он особенно подчеркнул, что турнир в Риге и Тампере не вызвал большого интереса, ведь в нем не принимали участия сборные стран-агрессоров.

"У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Беларуси. Нет, меня не удивила "бронза" Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие в КХЛ в свое время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал в КХЛ. В принципе латыши давно уже играют, у них "Рига" – хороший клуб, поэтому я не удивлен. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы – они всегда были и будут", – сказал Быков.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

А неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы. Причиной этого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2).

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