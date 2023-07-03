Чемпион ОИ из РФ назвал российский хоккей сильным, потому что в него играет Путин

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал этот вид спорта в стране-агрессоре сильным и с ярким будущим. Трехкратный олимпийский чемпион в поддержку своих слов привел аргумент о том, что на лед часто выходит диктатор Владимир Путин.

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Об этом Третьяк заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Член Зала хоккейной славы в Торонто добавил, что Россия вскоре вернется в международный спорт и будет побеждать, потому что "мы сильная нация, мы россияне".

"У вас хорошее будущее. Федерация хоккея России делает очень многое для строительства хоккейных стадионов по всей стране, помогает детским спортивным школам. У нас хорошее будущее, у нас хороший хоккей. У нас президент играет в хоккей. Вершина – вернуться в международную семью, попасть на Олимпийские игры. Это все равно случится, и мы будем играть, и когда мы придем, то должны победить, потому что уважают только сильнейших. А мы сильная нация, мы россияне", – сказал Третьяк.

Ранее российский спортивный функционер Олег Смирнов рассказал о том, как Путину поддаются во время хоккейных матчей, назвав это "большой мотивацией".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше арестовали российского хоккеиста Максима С., которого обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку. Из-за этого двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников обозвал ублюдками поляков.

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