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Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это "большой мотивацией"

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
4,4 т.
Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это 'большой мотивацией'

Российский спортивный функционер Олег Смирнов пришел в дикий восторг от того, что у него есть возможность выйти на один лед с кремлевским диктатором Владимиром Путины. Он назвал матчи Ночной хоккейной лиги с участием главы страны-агрессорки "большой мотивацией".

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Об этом Смирнов рассказал в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он добавил, что все поддаются президенту террористического государства, а также вспомнил случай, как получил нагоняй за то, что едва не столкнулся с Путиным во время игры.

Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это "большой мотивацией"
Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это "большой мотивацией"

"Очень почетно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей – и у нас в Рязани, и по всей России. Ему, конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь. Расскажу одну историю. Один раз я чуть не столкнулся с президентом. Ко мне тут же подъехал Вячеслав Фетисов и предупредил: "Поаккуратней", – сказал с нескрываемой гордостью Смирнов.

Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это "большой мотивацией"
Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это "большой мотивацией"

Отметим, что матчи Путина в Ночной хоккейной лиги давно вызывают только едкий троллинг среди болельщиков. В 2019 году российский диктатор особо рассмешил фанатов, когда упал во время круга почета по площадке.

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