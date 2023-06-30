Российский функционер рассказал, как Путину поддаются на хоккее, назвав это 'большой мотивацией'

Российский спортивный функционер Олег Смирнов пришел в дикий восторг от того, что у него есть возможность выйти на один лед с кремлевским диктатором Владимиром Путины. Он назвал матчи Ночной хоккейной лиги с участием главы страны-агрессорки "большой мотивацией".

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Об этом Смирнов рассказал в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он добавил, что все поддаются президенту террористического государства, а также вспомнил случай, как получил нагоняй за то, что едва не столкнулся с Путиным во время игры.

"Очень почетно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей – и у нас в Рязани, и по всей России. Ему, конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь. Расскажу одну историю. Один раз я чуть не столкнулся с президентом. Ко мне тут же подъехал Вячеслав Фетисов и предупредил: "Поаккуратней", – сказал с нескрываемой гордостью Смирнов.

Отметим, что матчи Путина в Ночной хоккейной лиги давно вызывают только едкий троллинг среди болельщиков. В 2019 году российский диктатор особо рассмешил фанатов, когда упал во время круга почета по площадке.

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