Чемпион мира из РФ назвал Россию 'двигателем европейского прогресса', объясняя успех Латвии на ЧМ-2023 по хоккею

Двукратный чемпион мира по хоккею Владимир Юрзинов присоединился к попыткам представителей страны-агрессора примазаться к историческому успеху сборной Латвии на ЧМ-2023, где балтийцы взяли бронзу. Он отметил, что "российская школа" продолжает оказывать существенное влияние на весь мир в этом виде спорта.

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Об этом Юрзинов заявил в интервью порталу russia-hockey.ru. Он назвал хоккей РФ "двигателем европейского прогресса" и добавил, что представители латвийской сборной, и в частности ее тренер Харийс Витолиньш, прошли через Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

"Отечественная тренерская школа и сегодня – один из двигателей европейского прогресса, что показал чемпионат мира. Возьмите, например, бронзовую сборную Латвии. Ее штаб возглавлял Харийс Витолиньш, в свое время прошедший у меня весь тот курс тренерской подготовки, который разработали еще наши легенды – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов. Сборной России нужно видеть этот процесс: Германия, Латвия, Дания, Австрия, другие страны – наступают, большая четверка Европы становится большой восьмеркой", – сказал Юрзинов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира – 2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Для "кленовых листьев" это 28-й триумф на мундиалях. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев.

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