О семантическом программировании.

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"Люблю страну, ненавижу государства" – это не украинский лозунг, а российский.

Политические технологи и псевдоисторики из России годами программировали другие народы вокруг, чтобы этот лозунг стал частью сознания этих народов.

Далее текст на языке оригинала.

Щоб в будь-який момент історії, коли в хід підуть війська, вам було легше відмовитись від власної державності.

Вам буквально насаджують просту думку:

"Вона ж така погана, ця держава. Ну що вона вам зробила доброго. Ось в іншій державі вам буде набагато краще".

Країн та народів в світі є багато. Держав – мало. Бо право на ДЕРЖАВУ не дарується. За нього треба проливати кров. За право мати власну ДЕРЖАВУ загинули мільйони українців.

І коли вам вчергове захочеться сказати, яка погана дісталась вам держава, спробуйте згадати, чи взагалі вам колись доводилось проливати за неї кров, страждати і боротись за право мати ДЕРЖАВУ.

Україна – наша країна, наша держава. І ніде, ніколи вам не буде так само добре, як тут. Ніде і ніколи не буде краще, ніж вдома.

Цінуйте, любіть, боріться, ПОКРАЩУЙТЕ власну ДЕРЖАВУ, щоб пишатись нею. Або станете "насєлєнієм" чужої.