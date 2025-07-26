Итак, Америка вынуждает Украину продать ей дроны – именно сейчас, когда они так нам нужны, при этом сумма соответствующего [долгосрочного?] контракта составит от 10 до 30 млрд долларов, которые, возможно, [постепенно?] поступят в виде другого (бартерно-встречного) американского оружия, ведь не станет Трамп унижаться до расчёта с Украиной деньгами, да и нам тоже, понятно, лучше бы оружием.

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Резонно допустить, что в несколько далёкой перспективе дроны нужны Трампу для возможного противостояния с Китаем – наверное, не столько ради Тайваня (как раз этот вопрос можно было бы "порешать" для США, как и любит Трамп, чисто "экономически"), сколько именно против КНР как глобального врага Соединённых Штатов.

Ну а в перспективе немного поближе – дроны могут понадобиться американцам для более аргументированной поддержки Израиля (пока непонятный Макрон, наоборот, неожиданно объявляет о предстоящем признании несуществующего "палестинского государства"), а в первую очередь – против дронолюбивого Ирана.

Но лелею надежду на ещё один возможный вариант использования украинских дронов американцами – как оружия если не физического, то мощного дипломатического.

Я уже писал, что Си Цзиньпину настойчиво приписывают желание встретиться с путиным и Трампом в Пекине именно по окончании знаменитых 50 дней, что Трамп дал пуйлу, дабы договориться с Украиной.

А теперь ещё и песков на фоне разговоров о возможной встрече путина с Зеленским намекает на то, что и она (очевидно, в знак уважения к Трампу) может состояться как раз одновременно с истечением этих самых 50 дней, заявив 24 июля, что ДО КОНЦА АВГУСТА такая встреча [в Турции?] маловероятна.

Таким образом: 50-й день – 2 сентября; Си вроде бы говорит о собственной встрече с президентами США и россии 3 сентября; песков относительно встречи президентов Украины и россии рассказывает об АВГУСТОВСКОЙ маловероятности.

И в это время множество украинских дронов становятся американскими!

Ещё и Украина должна получить американское оружие на ту же сумму!!!

О времена, о трампы…