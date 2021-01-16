Главные спонсоры отказались проводить в Беларуси с Лукашенко чемпионат мира по хоккею

Косметическая компания Nivea Men отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси. Старт мундиаля запланирован на 21 мая.

Как сообщил бренд в комментариях к своему посту Instagram, он выступает за уважение, единство и категорически против всех форм дискриминации и насилия.

"Глядя на реальную ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать ЧМ-2021, если будет подтверждено, что он будет организован в Беларуси. Мы уже проинформировали IIFH о нашем решении и будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий", - говорится в тексте.

Позже от поддержки хоккейного мундиаля отказался и чешский автогигант Skoda, являющимся одним из давних и главных спонсоров хоккея в мире.

"Мы с гордостью были партнерами ЧМ по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и ценим права человека. Таким образом, Skoda приняла решение отказаться от спонсорства мирового первенства, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", – говорится в Twitter

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