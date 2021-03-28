Российский пилот Формулы-1 влетел в стену в первом повороте дебютной гонки. Видео

Российский пилот Никита Мазепин неудачно дебютировал в чемпионате мира по автогонкам Формулы-1.

22-летний сын российского олигарха и владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, завершил выступление на Гран-при Бахрейна на первом же круге.

Мазепин, которого взяли в команду Haas благодаря спонсорским деньгам отца, не смог справиться с управлением и в одном из первых поворотов влетел в отбойник.

Победу в итоге добыл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен из Red Bull приехал вторым. Третью позицию занял еще один пилот Mercedes Валттери Боттас (Финляндия).

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем прошлогоднего чемпионата Ф-1 стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Отметим, что недавно четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции.