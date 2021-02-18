Чемпион Формулы-1 продает свою коллекцию суперкаров

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
1,4 т.
Себастьян Феттель

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции. В сумме стоимость всех моделей составляет около 5,7 миллионов евро.

Среди автомобилей: редкие Ferrari F50, Ferrari Enzo и LaFerrari и лимитированные Ferrari F12 tdf и 458 Speciale. Во всех авто пробеги в пару тысяч километров, а 963-сильный LaFerrari вообще проехал всего 490 км. Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что Enzo и LaFerrari уже проданы. Их стоимость не сообщается.

Ferrari LaFerrari
Ferrari Enzo

F50 гонщик приобрел в 2015 году. Она имеет пробег почти 7 тысяч километров и продается с багажной сумкой. Ferrari F12 tdf приобретена в 2016 году и проехала всего 1183 километров. Она имеет вышитый логотип Феттеля на подголовниках.

Ferrari F50
Ferrari F12 tdf

Также Феттель продает Mercedes SL65 AMG Black Series, который ему подарили после победы на первом Гран-при в Абу-Даби в 2009 году, Mercedes SLS AMG и BMW Z8, как у Джеймса Бонда.

Mercedes SL65 AMG Black Series

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на аукцион выставили пикап GMC 1967, который принадлежал Элвису Пресли. У машины отреставрированная рама, кузов в отличном состоянии и без коррозии, а салон находится в первозданном виде.

Также на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала легендарному футболисту Диего Марадоне. Его стоимость больше, чем 5000000 гривен. Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.

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