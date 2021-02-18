Чемпион Формулы-1 продает свою коллекцию суперкаров

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции. В сумме стоимость всех моделей составляет около 5,7 миллионов евро.

Среди автомобилей: редкие Ferrari F50, Ferrari Enzo и LaFerrari и лимитированные Ferrari F12 tdf и 458 Speciale. Во всех авто пробеги в пару тысяч километров, а 963-сильный LaFerrari вообще проехал всего 490 км. Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что Enzo и LaFerrari уже проданы. Их стоимость не сообщается.

F50 гонщик приобрел в 2015 году. Она имеет пробег почти 7 тысяч километров и продается с багажной сумкой. Ferrari F12 tdf приобретена в 2016 году и проехала всего 1183 километров. Она имеет вышитый логотип Феттеля на подголовниках.

Также Феттель продает Mercedes SL65 AMG Black Series, который ему подарили после победы на первом Гран-при в Абу-Даби в 2009 году, Mercedes SLS AMG и BMW Z8, как у Джеймса Бонда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на аукцион выставили пикап GMC 1967, который принадлежал Элвису Пресли. У машины отреставрированная рама, кузов в отличном состоянии и без коррозии, а салон находится в первозданном виде.

Также на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала легендарному футболисту Диего Марадоне. Его стоимость больше, чем 5000000 гривен. Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.