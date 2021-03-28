Російський пілот Формули-1 влетів у стіну в першому повороті дебютної гонки. Відео
Російський пілот Микита Мазепин невдало дебютував в чемпіонаті світу з автогонок Формули-1.
22-річний син російського олігарха і власника "Уралкалія" Дмитра Мазепина завершив виступ на Гран-прі Бахрейну на першому ж колі.
Мазепин, якого взяли в команду Haas завдяки спонсорським грошам батька, не зміг впоратися з керуванням і в одному з перших поворотів влетів у відбійник.
Перемогу в підсумку здобув британський гонщик Mercedes Льюїс Гемілтон. Макс Ферстаппен з Red Bull приїхав другим. Третю позицію зайняв ще один пілот Mercedes Валттері Боттас (Фінляндія).
Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем торішнього чемпіонату Ф-1 став британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Відзначимо, що недавно чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель виставив на продаж вісім автомобілів зі своєї колекції.