Гонка Формулы-1 была остановлена из-за серьезной аварии. Видео

В Италии Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 был остановлен на 34-м круге после серьезной аварии, которую устроили пилот Mercedes Валттери Боттас и гонщик Williams Джордж Расселл.

23-летний британец пытался обогнать финна по внешнему радиус. Боттас начал смещаться, чтобы не дать это сделать. Правые колеса болида Рассела выехали на мокрую траву, машину моментально развернуло и она ударила в бок авто Боттаса. Оба транспортных средства вылетели в отбойник.

Это помогло действующему чемпиону Льюису Хэмилтону занять второе место. За несколько мгновений до аварии Расселла и Боттаса, действующий чемпион мира вылетел в отбойник и очень долго выезжал из гравийной ловушки.

После рестарта Хэмилтон с 8 места легко поднялся до 2-го. Победу добыл Макс Ферстаппен из Red Bull, который уверенно провел старт, завоевав лидерство уже в первом повороте. Третьим стал Шарль Леклер (Ferrari).

Следующий Гран-при пройдет в Португалии (2 мая).

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап нового сезона Формулы-1, который прошел в Бахрейне, выиграл действующий чемпион Льюис Хэмилтон.