Стадион в Польше фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Англией. Видео

Украинские болельщики, пришедшие на "Тарчински Арена" поддержать свою сборную в матче 5-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 устроили потрясающий перфоманс перед игрой против Англии. Зрители на трибунах стадиона в польском Вроцлаве вместе с неувядающим мэтром украинской эстрады Тарасом Петриненко фантастически исполнили гимн Украины.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим разделить невероятные эмоции перед футбольным матчем Украина – Англия.

Отметим, что подобная атмосфера была и перед гостевой игрой против Англии. В 1-м туре "желто-синие" играли на "Уэмбли" и там тоже фанаты выдали потрясающее выступление.

Это же случилось и перед полуфинальной встречей плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу между Украиной и Шотландией. Фанаты, даже иностранные, сдержали свое обещание и совместно с нашими гражданами в едином порыве исполнили гимн Украины.

5 августа в Лондоне на домашней арене лондонского "Челси" стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся благотворительный матч в поддержку нашей страны Game4Ukraine. Честь исполнить гимн Украины на нем выпала знаменитой певице Джамале. Однако многие украинцы раскритиковали артистку за ее "особенное" исполнение "Ще не вмерла".

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