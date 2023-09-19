'Зверская игра': футболисты сборной Украины произвели фурор в чемпионате Испании

Игра футболистов сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче чемпионата Испании между "Жироной" и "Гранадой". Оба наших игрока отметились результативными действиями, которые позволили их команде добыть эффектную выездную победу в пятом туре Примере – 2:4.

Журналисты портала L'Esportiu de Catalunya отметили вклад украинцев в успех "Жироны", которая показала лучший старт в истории команды в национальном первенстве, набрав 13 очков. Гол Цыганкова и результативный пас Довбика помогли гостям, по мнению аналитиков, добиться тотального превосходства в первой тайме встречи.

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"Это были блестящие 45 минут с точки зрения коллективной игры, которая практически не давала сбоев. Да и в индивидуальном плане почти все сыграли отлично. Даже Довбик, который, не смог отметиться голом, показал просто зверскую игру, играя спиной к воротам и давая возможности своим партнерам по команде. "Жирона" в первом тайме заставила соперника танцевать без мяча вокруг себя", – говорится в материале об игре.

Напомним, в стартовой игре чемпионата Испании Артем Довбик с передачи Виктора Цыганкова забил первый гол за "Жирону". Этот перфоманс украинцев вызвал зависть в России.

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