'Украина решает и здесь'. Феноменальный дебют Довбика вызвал зависть в России

Игра украинских футболистов "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова вызвала бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты признают высокий уровень наших соотечественниках.

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В комментариях юзеры из РФ не скрывают своих эмоций, восхищаясь действиями игроков сборной Украины в чемпионате Испании.

"Украинская связка забивает в Ла Лиге, это просто бомба!Украина решает и здесь 👍 Цыганков и Довбик зарешали", – пишут пользователи.

Напомним, что матче 1-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" новичок Артем Довбик впервые появился на поле в футболке "Жироны" и спустя 8 минут забил гол. 26-летний футболист стал первым украинцем в турнире, который забил гол после результативной передачи другого украинца.

Отметим, что ассистировал Довбику Виктор Циганков.

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