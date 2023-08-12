Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик феерично дебютировал за новый клуб в чемпионате Испании. 26-летний футболист сборной Украины забил "Реал Сосьедаду" в 1-м туре Ла Лиги и спас свою команду от поражения 1:1.

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Наш соотечественник появился на поле на 64-й минуте, заменив Кристиана Стуани. Спустя 8 минут Виктор Цыганков прорвался по флангу, накрутил защитника и вырезал подачу на Артема. Тот головой в падении в противоход голкиперу отправил мяч точно в ворота.

Отметим, что для Цыганкова это стало 6-м ассистом в 19 матчах. Также отметился 3 забитыми голами. В марте Виктор стал первым в истории украинским футболистом, которому удалось сделать дубль в матче высшего дивизиона испанского первенства.

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" 6 августа, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, испанцы заплатили за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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