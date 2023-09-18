Лидер сборной Украины забил роскошный гол в чемпионате Испании. Видео

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отметился очередным голом в чемпионате Испании. Наш соотечественник открыл счет в поединке пятого тура Примеры, в котором его "Жирона" обыграла на выезде "Гранаду" – 2:4.

25-летний экс-капитан киевского "Динамо" вышел на поле в стартовом составе своей команды. На 22-й минуте украинец получил передачу от Савио перед штрафной "Гранады", сместился ближе к центру и нанес фирменный обводящий удар в дальний угол ворот соперника.

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На исходе получаса гости удвоили преимущество, а еще через две минуты своим результативным действием отметился форвард сборной Украины Артем Довбик. После навеса со штрафного экс-игрок "Днепра-1" выиграл второй этаж и скинул мяч вдоль ворот, позволив Давиду Лопесу сделать счет разгромным уже в первом тайме.

На 41-й минуте Цыганков мог оформить дубль. Виктор обыграл голкипера хозяев, но угодил в защитника, который успел на линии ворот заблокировать мяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал".

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