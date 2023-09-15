Это конец: Лунин принял окончательное решение по карьере в "Реале"
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин решил покинуть мадридский "Реал" и отказаться от конкуренции в борьбе за место в основе. Наш соотечественник, который перебрался в стан "королевского клуба" летом 2018 года, не будет продлевать свой контракт с испанским грандом.
Об этом пишет каталонский портал sport.es. По его данным, Лунин окончательно решил уйти из "Реала" будущим летом, когда истечет срок действия его соглашения, после того, как из-за травмы Тибо Куртуа мадридцы сделали ставку на голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.
Новой команде украинца не придется платить за переход игрока, так как перед началом следующего сезона он будет находиться в статусе свободного агента. По международным правилам, Лунин уже зимой сможет подписать контракт с клубом, который будет заинтересован в его услугах.
Напомним, Лунин за пять лет в "Реале" сыграл лишь 19 матчей за мадридцев во всех турнирах, пропустив 20 мячей. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как Андрей спорит с тренером вратарей мадридского суперклуба во время тренировки.
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