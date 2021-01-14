Знаменитейшая футболистка объявила о помолвке с одноклубницей. Фото девушек

Максим Иншаков Футбол 03:44, 14.01.2021

Шестикратная обладательница Золотого мяча (2006-2010, 2018) Марта Виейра да Силва, или просто Марта, объявила о помолвке с американкой Тони Прессли.

Девушки вместе играют в Главной лиге сокера США за "Орландо Прайд".

"Это новая глава истории, которую мы пишем вместе", – подписала 34-летняя бразильянка совместный снимок, на которой запечатлена в обнимку с 30-летней Прессли.

Марта (слева) и Тони Прессли объявили о помолвке
Instagram Марты
Марта (слева) и Тони Прессли
Instagram Марты

Марта является рекордсменкой по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (17).

В 2019 году у бразильской нападающей был диагностирован рак груди. После операции она вернулась в большой спорт.

Марта с наградой Лучшей футболистке года
Instagram Марты
Марта с мячом
Instagram Марты
Марта (справа) и Тони Прессли
Instagram Марты
Марта (слева) и Тони Прессли с собаками
Instagram Марты
Марта (слева) и Тони Прессли
Instagram Марты
Тони Прессли на отдыхе
Instagram Тони Прессли
Тони Прессли с новой прической
Instagram Тони Прессли
Тони Прессли топлес
Instagram Тони Прессли
Тони Прессли в оранжевом
Instagram Тони Прессли
Тони Прессли
Instagram Тони Прессли

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая футболистка Бундеслиги перешла к невесте в "Челси", установив исторический рекорд

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