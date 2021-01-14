Знаменитейшая футболистка объявила о помолвке с одноклубницей. Фото девушек
Шестикратная обладательница Золотого мяча (2006-2010, 2018) Марта Виейра да Силва, или просто Марта, объявила о помолвке с американкой Тони Прессли.
Девушки вместе играют в Главной лиге сокера США за "Орландо Прайд".
"Это новая глава истории, которую мы пишем вместе", – подписала 34-летняя бразильянка совместный снимок, на которой запечатлена в обнимку с 30-летней Прессли.
Марта является рекордсменкой по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (17).
В 2019 году у бразильской нападающей был диагностирован рак груди. После операции она вернулась в большой спорт.
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