Найзнаменитіша футболістка оголосила про заручини з одноклубницею. Фото дівчат

Максим Іншаков Футбол 03:44, 14.01.2021

Шестикратна володарка Золотого м'яча (2006-2010, 2018) Марта Вієйра да Сільва, або просто Марта, оголосила про заручини з американкою Тоні Преслі.

Дівчата разом грають у Головній лізі сокеру США за "Орландо Прайд".

"Це нова глава історії, яку ми пишемо разом", – підписала 34-річна бразилійка спільну світлину, на якій зображена в обіймах із 30-річною Преслі.

Марта (ліворуч) і Тоні Преслі оголосили про заручини
Instagram Марти
Марта (ліворуч) і Тоні Преслі
Instagram Марти

Марта є рекордсменкою за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу (17).

У 2019-му в бразильської нападниці діагностували рак грудей. Після операції вона повернулася у великий спорт.

Марта з нагородою Найкращій футболістці року
Instagram Марти
Марта з м'ячем
Instagram Марти
Марта (праворуч) і Тоні Преслі
Instagram Марти
Марта (ліворуч) і Тоні Преслі із собаками
Instagram Марти
Марта (ліворуч) і Тоні Преслі
Instagram Марти
Тоні Преслі на відпочинку
Instagram Тоні Преслі
Тоні Преслі з новою зачіскою
Instagram Тоні Преслі
Тоні Преслі топлес
Instagram Тоні Преслі
Тоні Преслі в помаранчевому
Instagram Тоні Преслі
Тоні Преслі
Instagram Тоні Преслі

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща футболістка Бундесліги перейшла до нареченої в "Челсі", встановивши історичний рекорд

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