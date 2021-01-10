Лучшая футболистка Бундеслиги перешла к невесте в "Челси", установив исторический рекорд. Фотофакт

Лондонский "Челси" подписал датскую нападающую Пернилль Хардер, оформив рекордный трансфер в истории женского футбола. Стоимость покупки составила порядка 350 тысяч евро.

Хардер стала знаменитой после чемпионата мира среди женщин, не проведя при этом на поле ни одного матча.

После игры 1/8 финала против Швеции, 28-летняя датчанка страстно поцеловала шведку Магдалену Эрикссон.

Именно 27-летняя шведская защитница стала партнершей Хардер по "Челси".

Датчанка, выступая до этого четыре года за "Вольсфбург", забила 27 голов в 21 матче Бундеслиги. Ее команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов. С 16 лет Хардер выступает за национальную сборную Дании, оформив 61 мяч за 118 поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино женилась на 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионке по баскетболу Сью Берд.