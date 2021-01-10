Лучшая футболистка Бундеслиги перешла к невесте в "Челси", установив исторический рекорд. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Пернилль Хардер и Магдалена Эрикссон

Лондонский "Челси" подписал датскую нападающую Пернилль Хардер, оформив рекордный трансфер в истории женского футбола. Стоимость покупки составила порядка 350 тысяч евро.

Пернилль Хардер

Хардер стала знаменитой после чемпионата мира среди женщин, не проведя при этом на поле ни одного матча.

После игры 1/8 финала против Швеции, 28-летняя датчанка страстно поцеловала шведку Магдалену Эрикссон.

Пернилль Хардер и Магдалена Эрикссон

Именно 27-летняя шведская защитница стала партнершей Хардер по "Челси".

Пернилль Хардер (слева) и Магдалена Эрикссон

Датчанка, выступая до этого четыре года за "Вольсфбург", забила 27 голов в 21 матче Бундеслиги. Ее команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов. С 16 лет Хардер выступает за национальную сборную Дании, оформив 61 мяч за 118 поединков.

Пернилль Хардер с невестой
Пернилль Хардер с подругой

Как сообщал OBOZREVATEL, обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино женилась на 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионке по баскетболу Сью Берд.

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