Знаменитейшая футболистка объявила о помолвке с одноклубницей. Фото девушек

Шестикратная обладательница Золотого мяча (2006-2010, 2018) Марта Виейра да Силва, или просто Марта, объявила о помолвке с американкой Тони Прессли.

Девушки вместе играют в Главной лиге сокера США за "Орландо Прайд".

"Это новая глава истории, которую мы пишем вместе", – подписала 34-летняя бразильянка совместный снимок, на которой запечатлена в обнимку с 30-летней Прессли.

Марта является рекордсменкой по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (17).

В 2019 году у бразильской нападающей был диагностирован рак груди. После операции она вернулась в большой спорт.

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