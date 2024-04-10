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Зинченко заявил, что "однозначно пойдет воевать", если получит повестку в Лондоне

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
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Зинченко заявил, что 'однозначно пойдет воевать', если получит повестку в Лондоне

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко дал большое интервью британским СМИ, в котором коснулся темы войны и мобилизации. 27-летний футболист сборной Украины признался, что безусловно пойдет на фронт, как только получит повестку.

Зинченко играет в Лондоне с 22 июля 2022 года. С того времени провел за "канониров" 65 матчей, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

"Думаю, это однозначный и четкий ответ. Я бы пошел воевать. У меня на передовой бывшие школьные друзья. Трудно осознать, что совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им предстоит защищать нашу страну", – цитирует Александра bbc.com.

Зинченко заявил, что "однозначно пойдет воевать", если получит повестку в Лондоне

Зинченко сказал, что ситуация в стране "очень тяжелая", но он и его семья "гордятся нашим президентом".

"Я знаю, возможно, некоторые люди могут подумать, что мне гораздо проще… быть здесь [в Лондоне], чем там [в Украине]. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зинченко выразил уверенность в том, что украинцы не смогут поддерживать дружеские отношения с россиянами после начала полномасштабного вторжения. По словам футболиста, преступления РФ будут помнить еще многие поколения граждан нашей страны.

Зинченко заявил, что "однозначно пойдет воевать", если получит повестку в Лондоне

Ранее защитник английского "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что после начала полномасштабного вторжения хотел присоединиться к ВСУ, однако потому решил сосредоточиться на игре в футбол.

Зинченко заявил, что "однозначно пойдет воевать", если получит повестку в Лондоне

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