Зинченко заявил, что 'однозначно пойдет воевать', если получит повестку в Лондоне

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко дал большое интервью британским СМИ, в котором коснулся темы войны и мобилизации. 27-летний футболист сборной Украины признался, что безусловно пойдет на фронт, как только получит повестку.

Зинченко играет в Лондоне с 22 июля 2022 года. С того времени провел за "канониров" 65 матчей, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

"Думаю, это однозначный и четкий ответ. Я бы пошел воевать. У меня на передовой бывшие школьные друзья. Трудно осознать, что совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им предстоит защищать нашу страну", – цитирует Александра bbc.com.

Зинченко сказал, что ситуация в стране "очень тяжелая", но он и его семья "гордятся нашим президентом".

"Я знаю, возможно, некоторые люди могут подумать, что мне гораздо проще… быть здесь [в Лондоне], чем там [в Украине]. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зинченко выразил уверенность в том, что украинцы не смогут поддерживать дружеские отношения с россиянами после начала полномасштабного вторжения. По словам футболиста, преступления РФ будут помнить еще многие поколения граждан нашей страны.

Ранее защитник английского "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что после начала полномасштабного вторжения хотел присоединиться к ВСУ, однако потому решил сосредоточиться на игре в футбол.

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