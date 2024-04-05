'Мы больше не можем': Зинченко высказался об отношении к россиянам

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко выразил уверенность в том, что украинцы не смогут поддерживать дружеские отношения с россиянами после начала полномасштабного вторжения. По словам футболиста, преступления РФ будут помнить еще многие поколения граждан нашей страны.

Об этом Зинченко рассказал в интервью ВВС. По его словам, россияне всегда повторяли нарративы о "братских народах", однако 24 февраля 2022 года показало их настоящее отношение к украинцам, убийства и разрушения городов которых встретило массовую поддержку в РФ.

"Раньше россияне называли украинцев своими братьями и сестрами, но вторжение показало всем нам, украинцам, что мы больше не можем с ними дружить. Мы никогда не забудем то, что они сделали с нами, с нашим народом. Это то, чему я буду учить и своих детей. И мои дети будут учить своих детей. Это неприемлемо. У меня есть мечта, чтоб эта война закончилась как можно быстрее. И тогда мы сможем восстановить нашу Украину так, как мы действительно этого хотим", – сказал Зинченко.

Ранее защитник английского "Борнмута" Илья Забарный рассказал, что после начала полномасштабного вторжения хотел присоединиться к ВСУ, однако потому решил сосредоточиться на игре в футбол.

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