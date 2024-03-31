Игрок сборной Украины рвался из Англии воевать, но сказал 'Нет, я должен играть в футбол'

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный дал большое интервью The Times, где рассказал о своем отношении к войне с Россией, о первых днях полномасштабного вторжения и о помощи Украине. 21-летний футболист сборной Украины признался, что после в прошлом году думал вернуться из Англии, чтобы присоединиться к ВСУ.

Забарный сказал, как ему сложно выходить на матч в Англии, когда он перед этим проверил новости, в которых описывался ракетный обстрел одного из городов в Украине .

"Я был в Киеве 24 февраля 2022 года. Я знаю, каково это – слышать сигнал тревоги и вспоминать, где находится бомбоубежище. Я знаю, как это страшно для всех. Я подумал, что я могу сделать лучше всего для своей страны? Я думал о том, чтобы вернуться и пойти воевать. Я мог просто взять оружие и всему научиться. Я мог сказать: "Стоп, я не хочу играть в футбол", но нет, я должен играть. Украинскому народу нужно, чтобы я рассказал миру правду", – заявил Илья.

Футболист переживает за своих друзей в Украине, которые напуганы и не могут выйти на работу из-за воздушных атак.

"Друг защищал нашу страну сразу на границе. Прилетела граната и ранила его в ногу. Он того же возраста, что и я. Мы играли друг против друга, когда были молоды. Я горжусь тем, что играю за свою страну, но он герой. Я разговаривал с другим товарищем-военным: он говорит, что ему тяжело морально. Ты видишь, как люди умирают. Ты атакуешь, они атакуют, ты теряешь друзей, одноклассников", – говорит Забарный.

Илья поддерживает финансово тех, кто остался в Украине

"Когда началась война, я пожертвовал много денег для нашей армии, для нашего народа, для моих друзей, которые идут на войну и защищают нашу страну", – отметил игрок "Борнмута".

Вместе с Зинченко, Миколенко и восемью другими игроками сборной Украины Забарный поддерживает 12 семей болельщиков, погибших на войне.

"Это трибуна героев. Мы просто помогаем их семьям, потому что они одни. У меня есть еда, дом, безопасность, но у людей нет. Мне нужно помочь. Если украинский народ не помогает украинцам, то почему мы это требуем от европейцев, американцев или англичан?" – задает риторический вопрос футболист сборной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт. Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 39 поединков, забив один гол. В пассиве у Ильи четыре желтых карточки.

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