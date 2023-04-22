Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко стал настоящим мотиватором для лондонского клуба в 32-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Домашний поединок против "Саутгемптона" завершился со счетом 3:3.

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Уже на 27-й секунде хозяева пропустил гол после ошибки Аарона Рэмсдейла. На 14-й минуте счет был уже 0:2, после того, как экс-игрок канониров удвоил преимущество.

После этого Зинченко собрал вокруг себя партнеров и устроил им взбучку. Украинец потребовал от одноклубников собраться. Через 6-й минут Габриэл Мартинелли отквитал один гол.

На 66-й минуте "Арсенал" пропустил третий гол. Разгромный счет держался до 88-й минуте, когда с интервалом в 120 секунд "Саутгемптон" пропустил два удара.

Сперва капитан "Арсенала" Мартин Эдегор обводящим ударом из-за пределов штрафной отыграл один мяч, а на 90-й Букайо Сака спас команду от поражения.

После этой ничьей "Арсенал" с 75 очками продолжил лидировать в турнирной таблице АПЛ. Вторым идет "Манчестер Сити" (70 баллов). "Саутгемптон" остался на последнем месте с 24 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял Александра Зинченко за его эмоциональную реакцию на ошибку в матче "Арсенала" и "Ливерпуля", которая стоила лондонцам победы.

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