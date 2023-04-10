''Так не должно быть'': Зинченко устроили взбучку в Англии после результативной ошибки

Знаменитый английский футболист Джейми Каррагер жестко раскритиковал украинца Александра Зинченко за его результативную ошибку, которую тот допустил на последних игры "Арсенала" с "Ливерпуля". Экс-защитник "красных" отметил, что наш соотечественник недостаточно агрессивно сыграл против полузащитника Трента Александра-Арнольда, который сделал решающую голевую передачу.

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Об этом Каррагер заявил в эфире телеканала Sky Sports, пишет сайт football.london. Эксперт подчеркнул, что перфоманс украинского флангового защитника лишний раз подчеркивают проблемы игроков на этой позиции, так как они делают большой акцент на атаку.

"Я не могу забыть момент с Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Такого просто не должно было быть. Зинченко должен быть более настойчивым. Он выглядел так, будто идет тренировка. Вы думаете о современных крайних защитниках, и их одержимость заключается в том, насколько хорошо они идут в атаку. Я думаю, что им не хватает необходимого отношения к игре в обороне. Зинченко пришлось опуститься в защиту. Все это выглядело слишком просто, особенно если вы собираетесь выигрывать титулы", – сказал Каррагер.

Отметим, что "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем" в 30-м туре Премьер-лиги. По ходу встречи лондонцы выигрывали 2:0, а на 87-й минуте упустили три очка. После ошибки Зинченко был сразу же заменен.

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