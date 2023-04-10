''Сидит и ноет. Я в шоке'': Леоненко прошелся по Зинченко, рассказав об отвращении

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял Александра Зинченко за его эмоциональную реакцию на ошибку в матче "Арсенала" и "Ливерпуля", которая стоила лондонцам победы. Экс-нападающий признался, что был шокирован поведением украинского защитника, который после замены едва сдерживал слезы.

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Об этом Леоненко заявил в своем Telegram-канале. Бывший игрок сборной Украины выразил удивление тому, что в Англию все спокойно реагируют на подобное поведение, а также отметил, что "Арсенал" должен был проигрывать "Ливерпулю" с крупным счетом.

"Я думал, для меня нет тайн в футболе. Оказывается, я еще многого не знаю. Вы когда-нибудь видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал. Не знаю, заканчивали Зинченко МХАТ или нет. Почему это не вызывает отвращение у болельщиков. Человек просто сидит и ноет. Честно, я в шоке. Артета говорил, что должна быть ничья. Хотя там пять должно было залететь. Я не понимаю, почему у людей не вызывает это отвращение. Человек плачет, бегает много, активничает. Понятно, что не стоит столько, сколько о нем пишут", – сказал Леоненко.

Отметим, что "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем" в 30-м туре Премьер-лиги. По ходу встречи лондонцы выигрывали 2:0, а на 87-й минуте упустили три очка. После ошибки Зинченко был сразу же заменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый английский футболист Джейми Каррагер жестко раскритиковал Александра Зинченко за его результативную ошибку в игре с "Ливерпулем".

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