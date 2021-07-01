Зинченко после матча со Швецией пришел в микст-зону и довел жену до слез. Видео

Жена лидера сборной Украины Александра Зинченко выложила видео первых минут встречи со своим супругом после победного матча на чемпионате Европы-2020. Изможденный, но довольный Александр по окончанию встречи со Швецией пришел в микст-зону, где его ждала Влада.

Седан [ее псевдоним – прим. Ред.], работающая на Евро-2020 журналисткой, обняла и поцеловала своего супруга. Пара обнявшись несколько секунд стояла неподвижно. Растроганная девушка не смогла сдержать эмоций, разрыдавшись на руках у мужа.

Видео дня

После непродолжительной паузы Александр попрощался со своей любимой и ушел в раздевалку к сборной Украины.

Трогательный ролик этой встречи Влада выложила у себя на странице в Instagram.

"У нас были тяжелые и эмоциональные времена в прошлом месяце. Но все окончено. Я всегда с тобой", – подписала Седан.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/8 финала между Украиной и Швецией завершился со счетом 2:1.

Судьбу встречи в экстратайме решил точный удар Артема Довбыка.

Сам Зинченко также отметился голом, забив в первом тайме.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".