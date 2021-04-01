Зинченко на украинском языке от имени сборной сделал заявление после матчей отбора ЧМ-2022

Капитан сборной Украины по футболу Александр Зинченко после сенсационной ничьей с Казахстаном, поблагодарил всех болельщиков страны за поддержку.

Защитник "Манчестер Сити" у себя в Instagram опубликовал заявление на украинском языке, в котором дал обещане всем поклонникам "сине-желтых".

"Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца. Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушными к выступлениям за нашу страну", – написал Александр у себя в аккаунте.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Андрея Шевченко в трех матчах набрали три очка, завершив все игры вничью. В среду, 31 марта, "сине-желтые" не смогли обыграть Казахстан. До этого наша сборная сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустили победу над Финляндией.