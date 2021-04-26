Жерсон Родригес сменил профессию и взял интервью у игроков "Динамо" после чемпионства. Видео

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес находился в отличном настроении после разгромной победы команды над "Ингульцом" (5:0), которая обеспечила киевлянам чемпионство в УПЛ, поэтому решил временно сменить профессию и взять интервью у партнеров.

Как сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Украины, футболист сборной Люксембурга перехватил микрофон у ведущего клубного телеканала Андрея Шахова и начал задавать вопросы другим игрокам "Динамо" на английском и русском языках. Ему удалось взять короткие комментарии у Сергея Сидорчука, Ильи Забарного, Сидклея, Николая Шапаренко, Артема Беседина, Дениса Бойко, Александра Караваева и Виталия Буяльского.

Напомним, что после победы над "Ингульцом" и сенсационного поражения "Шахтера" от "Александрии" отрыв киевлян от "горняков" составил 13 очков за три тура до окончания украинской Премьер-лиги. Это обеспечило подопечным Мирчи Луческу прямое попадание в Лигу чемпионов в сезоне 2021/22.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились кадры, на которых видно, как футболисты "Динамо" празднуют чемпионство в раздевалке.