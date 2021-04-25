Показано, что творилось в раздевалке "Динамо" после победы в чемпионате Украины

Футболисты киевского "Динамо", завоевав чемпионство Украины, устроили бурное празднование. Игроки и клуб выложили видео, показав, что творилось в раздевалке команды.

В ролике видно, как возбужденные и счастливые спортсмены танцуют, поют и поливают друг друга шампанским.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромили "Ингулец" (5:0) и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

После игры президент "Динамо" Игорь Суркис пришел к команде в раздевалку, чтобы поздравить своих футболистов.

Отметим, что Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".

Для киевлян этот трофей стал 37-м за время независимости нашей страны. В активе столичной команды 16 чемпионств, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков.