Жена Зинченко назвала единственную фразу на русском языке, которую должны услышать все россияне

Супруга знаменитого украинского футболиста Александра Зинченко ответила на просьбу директора телеканал "Футбол" Александра Денисова дать интервью на русском языке, чтобы его услышали как можно больше россиян. 26-летняя Влада призналась, что ей не сложно это сделать, но единственную фразу, которую она может сказать для русских, будет та, что прозвучала от ВСУ на острове Змеиный.

При этом девушка отказалась извиняться за мат и призналась, что ей стыдно за такие слова лишь перед мужем и родителями. А дочка, когда вырастет, ее поймет.

"Уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: "Идите на*уй". Извиняться за эти слова, я не буду. Это все", – с трудом сдерживая слезы призналась Влада.

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После этого Влада Седан перешла на украинский язык, ответив, что после стольких дней войны не видит смысла что-либо доказывать или объяснять жителям РФ. Она лучше будет биться головой об стенку.

"Пользы будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке", – добавила жена футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля после интервью знаменитого французского биатлониста Симона Фуркада "Матч ТВ", где он поддержал российских спортсменов, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оставил большое послание, в котором послал Фуркада "нах*й".

13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад пришел в комментарий под публикацией Пидручного, заявив, что он якобы не при чем и не он раздавал интервью, а его брат.

Ранее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встала на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями.

Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что испытывает "абсолютную несправедливость" по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, но пострадали от санкций.

До этого шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось в Москве.