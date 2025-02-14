Жена футболиста 'Шахтера': для жизни в Полтаве мне надо в месяц 5-8 тысяч долларов. Я не работаю, развиваю свой блог

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко, который выступает в арене в "Ворскле" назвала сумму, которая ей нужна для комфортного проживания в Полтаве. Арина Корниенко призналась, что их дети ходят в частные школы и садик.

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Кроме того, семья владеет двумя машинами и оплачивает квартиру.

"Если честно, то сумма в 5-8 тысяч доллар в месяц была бы комфортной. Я не работаю, развиваю свой блог. У нас в семье за финансы отвечает муж. Но я ему скоро помогу", - заявила Арина в интервью блогерам ebaut__poltava.

Арина и Виктор воспитывают двух детей - старшую дочь Соню (2017) и младшего сына Ивана, родившегося в декабре 2022 года.

Молодая мама активно ведет свой аккаунт в Instagram с 7100 подписчиками, где делится моментами из семейной жизни, путешествий и личными фотографиями.

В январе этого года Арина похвасталась фотоотчетом про свой отдых в Буковеле.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жена другого экс-футболиста сборной Украины Александра Зубкова рассказала, каким должен быть ее идеал мужчины. По словам Анны, нормальной зарплатой для ее мужчины было б 10000 евро в месяц. Отвечая на вопрос, сколько ей нужно в месяц, чтобы ощущать себя комфортно, девушка назвала цифру в 3 тыс. евро.

В 2025-м стало известно об их разводе.

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