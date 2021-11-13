Жена футболиста сборной Украины: мне в месяц надо 3000 евро, муж должен зарабатывать 10 000
Жена украинского полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова рассказала, каким должен быть ее идеал мужчины. По словам Анны, она не смогла быть вместе с партнером, который не зарабатывает либо зарабатывает слишком мало.
По словам Анны, нормальной зарплатой для ее мужчины было б 10000 евро в месяц. Отвечая на вопрос, сколько ей нужно в месяц, чтобы ощущать себя комфортно, девушка назвала цифру в 3 тыс. евро.
"Какая самая дорогая вещь? Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит. Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я это начинала делать до беременности. Начинала с купальных костюмов. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве. Хочу свой бренд одежды", – сказала Анна в эфире Youtube-канала "Красавина".
По образованию Анна врач и педагог. Имеет диплом Национального фармацевтического университета в Харькове.
До переезда в Будапешт она работала в лаборатории и преподавала в университете. В начале 2021 года у супругов родилась дочь София.
"Я бы там не могла заработать, если б работала по специальности. Это просто работать и выгореть. Если б там были достойные зарплаты, я бы пошла, но с тем, что мы имеем сейчас в Украине – нет", – подытожила Зубкова.
Как сообщал OBOZREVATEL, она ранее устроила настоящий фурор в сети, выложив в Instagram фото с пляжа.
Анна похвасталась своими обнаженными фото с отдыха. В кадре стройная и загорелая красотка нежилась на пляже на Мальдивах, лишь слегка прикрывшись белоснежным одеялом.
Отметим, что это не первый раз, когда жена Зубкова впечатляет сеть роскошными формами.
Ранее в социальной сети девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира.