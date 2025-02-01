'Мне в месяц надо 3000 евро, муж должен зарабатывать 10 000'. Жене футболиста сборной Украины после развода припомнили скандальное интервью

После того, как жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова решила развестись с мужем, в интернете вторую жизнь обрели ее фразы из интервью 3-летней давности. Пользователи в социальных сетях припомнили Анне ее пожелания перед свадьбой.

Видео дня

В 2019 году тогда еще 27-летняя девушка описала свой идеал мужчины и рассказала, что не смогла быть вместе с партнером, который не зарабатывает либо зарабатывает слишком мало. По словам Анны, нормальной зарплатой для ее супруга было б 10000 евро в месяц. Отвечая на вопрос, сколько ей нужно в месяц, чтобы ощущать себя комфортно, Анна назвала цифру в 3 тыс. евро.

Напомним, Анна и Александр поженились осенью 2019 года, а через два года у них родилась дочь София. Однако в прошлом году супруга футболиста обвинила его в измене.

Кроме того, она призналась, что супруг часто критиковал ее из-за набора веса.

Тогда в своем видео Анна признавалась, что ее обличительные сторис не были направлены на то, чтобы вызвать травлю мужа или навредить его карьере. По словам девушки, она опубликовала это лишь для того, чтобы окончательно исключить возможность сохранения их брака. Зубкова отметила, что многие женщины прощают измены, но она не хочет и не может этого сделать.

Позже стало казаться, что пара смогла помириться. Тем не менее, в последнее время в ее Instagram начали появляться грустные и тревожные публикации.

Впрочем 12 января выложила свои "бессовестные" фото и "взорвала" Instagram, снявшись в соблазнительном комбинезоне, игриво расстегнув молнию на груди.

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