Жена Андрея Шевченко оконфузилась с Днем независимости Украины. Фотофакт

Супруга бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко забыла, когда наша страна празднует День независимости. 43-летняя Кристен Пазик поздравила всех с праздником 23 августа, разместив соответствующую картинку у себя в Instagram.

Женщину даже не смутил тот факт, что на открытке стояла дата "24 августа". Через несколько часов Пазик осознала свою ошибку и поздравила Украину с нужным праздником.

Видео дня

"Вероятно, я поздравила раньше, чем надо. С днем флага Украины", – написала американка.

Кроме того, Кристен разместила фотографию одного из сыновей, одетых в синю форму сборной Украины. Парень обвязался желто-синим флагом нашей страны.

Кристен родилась в Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье легендарного бейсболиста Майка Пазика. У нее есть польские корни. Они с Шевченко познакомились в начале 2000-х годов на показе мод в Милане, когда украинец был звездой одноименного клуба и одним из лучших футболистов мира.

Сейчас они вместе воспитывают четверых детей, один из которых – Кристиан – занимается футболом в академии "Челси".

Напомним, что Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.

Под руководством Шевченко сборная провела 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

18 августа временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков.