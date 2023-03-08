''Жди разрухи и войны'': болельщики из РФ поиздевались на ''эуропэйским выбором'' Грузии после слов легенды сборной

Легендарный футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе поддержал протесты в своей стране, на которые люди вышли из-за российского влияния в правительстве. Бывший бомбардир амстердамского "Аякса" и шотландского "Рэйнджерс" выступил за европейский выбор и нарвался на издевательские комментарии российских болельщиков.

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"Мы не входим ни в какую Европу, мы ее часть. Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михаила Джавахишвили и других великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку. Никакой закон или правительство не могут иметь рычагов, чтобы очернить человека как агента из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом", – сказал Арвеладзе в интервью JamNews.

Читатели российского портала Sports.ru не нашали ничего лучше, кроме как насмехаться над экс-футболистом. Они намекнули, что Грузию ждет война из-за агрессии России, а в Европе их никто не ждет.

"Если в стране начинаются разговоры о "эуропэйском выборе" – жди разрухи и войны", "Это заявление не футболиста а политика, бронирующего место в новом формате правительства после "революции". Которая не состоится", "Да кому Грузия нужна в Европе?", "И как в нормальной просвещенной Европе свинство на городских площадях должно максимально жестко разгоняться полицией", "Грузия не была и не будет Европой", "В наше время Европа и независимость понятия несовместимые", – пишут в комментариях.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украины Шота Арвеладзе назвал нашу страну героем, а россиян – трусами.

Напомним, 7 марта в Тбилиси тысячи протестующих вышли на улицы объявить о своем протесте в связи с принятием в первом чтении скандального законопроекта об иноагентах. Силовики пытались жестко подавить акцию, несколько человек было задержано.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики накинулись на звезду сборной Грузии и неаполитанского "Наполи" Хвичу Кварацхелию, который поддержал протесты в своей стране. А Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала расследования в отношении игроков, которые продолжают выступать в чемпионате России.

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