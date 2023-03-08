''Будут без территорий'': звезда сборной Грузии поддержал протесты. В РФ его назвали 3-м сортом и потребовали благодарить Россию

Звезда чемпионата Италии и сборной Грузии Хвича Кварацхелия подержал своих соотечественников, которые поднялись на протесты против российского влияния в стране. Лучший ассистент Серии А, который ранее играл за московский "Ломокомотив" и казанский "Рубин", в ответ получил множество угроз и насмешек со стороны болельщиков из РФ.

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Кварацхелия выступил за западный курс и интеграцию Грузии в ЕС и НАТО. "Будущее Грузии в Европе", – написал 22-летний вингер "Наполи" на своей странице в социальной сети Twitter.

Читатели российского портала Чемпионат.com предсказуемо высмеяли футболиста. Болельщики из страны-агрессора отметили, что Грузию ждет новая интервенция со стороны РФ, как это сейчас происходит в Украине, а сам игрок обязан своим нынешним статусом России.

"Хотите Европу, потеряв свой суверенитет, идентичность, прогнувшись под дядю Сэма из Вашингтона? Не стоит оно того. Поддерживать беспорядки очень гнило", "В случае с Кварацхелией он должен понимать, что благодаря России его в принципе заметили в столь серьезном клубе, как "Наполи", "По итогу будут в Европе, но без территорий. Как некоторые другие очарованные", "Вы азиаты, как и турки... Третий сорт в глазах Запада", "Одна соседняя страна уже начала интегрироваться в Европу, теперь там проблемы", "Одни уже захотели в Европу, посмотри, что с их страной, а Грузия маленькая страна, почему вы такие глупые?" – пишут в комментариях под новостью.

Напомним, 7 марта в Тбилиси тысячи протестующих вышли на улицы объявить о своем протесте в связи с принятием в первом чтении скандального законопроекта об иноагентах. Силовики пытались жестко подавить акцию, несколько человек было задержано.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала расследования в отношении игроков, которые продолжают выступать в чемпионате России.

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