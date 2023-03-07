Против украинских футболистов выступающих в России начато расследование

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение рассмотреть дела украинцев выступающих в России. Как сообщает пресс-служба УАФ, причиной рассмотрение является возможное нарушение Кодекса этики и честной игры футболистами, которые после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжили выступать в лигах страны-агрессора.

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Под расследование попали защитник "Урала" Денис Кулаков, хавбек "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня, защитник "Акрона" Данил Сагуткин, а также защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси и защитник "Ростова" Игорь Калинин. Мампасси выступает в аренде в турецком "Антальяспоре".

Стоит отметить, что Игорь Калинин, который родился в Керчи, в 2015 году попал под расследование в связи с договорными матчами. В январе этого года игрок сменил украинское гражданство на российское.

19-летний Мампасси в конце 2021 года перешел в московский "Локомотив" и также сменил паспорт с тризубцем, на бумажку с орлом.

В позапрошлом году Марк получил российское гражданство по упрощенной процедуре, как житель Донбасса.

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