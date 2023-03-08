Протестующие штурмовали парламент, силовики применили водометы: как прошла ночь в Тбилиси и что стало причиной акций. Фото и видео

В ночь на 8 марта грузинские силовики жестко разогнали тысячи митингующих возле здания парламента в Тбилиси. Спецназовцы применили против своих граждан спецсредства, в частности, слезоточивый газ и водометы, а также задержали некоторых участников акции протеста.

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Несмотря на жесткое сопротивление силовиков, участники акции протеста пообещали возобновить акцию неповиновения в ближайшее время. Что вызвало волну уличных протестов в Грузии и какова была реакция власти, разбирался OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Почему в Грузии возникли массовые акции протеста?

Тысячи грузин 7 марта вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси после того, как парламентское большинство решило включить в повестку дня обсуждение законопроекта об "агентах иностранного влияния". Примечательно, что скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят в первом чтении. Многие эксперты и обычные граждане Грузии нашли в нем огромное сходство с диктаторским российским законодательством.

В частности, закон предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа. За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тыс. долларов.

Более того, рассмотрение проекта 7 марта стало неожиданностью, так как оно было запланировано на 9 марта. Кроме того, обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США в Грузии назвало эти события в парламенте "черным днем для грузинской демократии". В свою очередь, в Европейском Союзе заявили, что эти законодательные инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Как на действия парламентского большинства отреагировали грузины?

Тысячи протестующих вышли на центральные улицы Тбилиси объявить о своем протесте в связи с принятием в первом чтении скандального законопроекта. Люди заявили, что эта парламентская инициатива ограничивает свободу прессы и подавляет гражданское общество. Более того, грузины в очередной раз подчеркнули, что закон имеет сходство с законодательными инициативами страны-агрессора РФ.

Граждане Грузии направились к парламенту, чтобы выразить свой протест, однако столкнулись с жестоким отпором силовиков. Грузинские спецназовцы применили водометы и перцовые баллончики, чтобы разогнать толпу у здания парламента. Примечательно, что сотрудники правоохранительных органов аргументировали свои действия якобы неповиновением участников акции протеста полиции. Однако СМИ зафиксировали, что спецсредства, в частности, водометы применялись в отношении отдельно стоящих людей. Причем эти участники протеста держали в руках только флаги Грузии и Евросоюза и, очевидно, что не представляли никакой угрозы сотрудникам полиции.

Уже в ночь на 8 марта спецназовцам все же удалось разогнать митинг. Движение транспорта на проспекте Руставели в Тбилиси было восстановлено, а силовики с водометными машинами оперативно покинули территорию возле парламента.

По информации "Радио Свобода", участники акции протеста получили различные травмы. Десятки демонстрантов были арестованы. Их точное количество в настоящее время неизвестно. Оппозиционеры заявили, что акция неповиновения перед парламентом Грузии возобновится 8 марта в 15:00.

Скандальный закон поддержали не все ветви власти в Грузии

Стоит отметить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили встала на сторону протестующих. Она раскритиковала законопроект, который в первом чтении приняло парламентское большинство, а также заверила, что наложит вето на эту законодательную инициативу. Глава государства назвала людей, вышедших на митинг, людьми свободной Грузии, которые видят свое будущее в Европе.

В самом же парламенте слушания в комитете по предложенному законопроекту закончились дракой.

"Вы представляете свободную Грузию, Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому отнять это будущее. Этот закон никому не нужен... все, кто проголосовал за этот закон, нарушили конституцию", – сказала президент.

Почему принятие закона лишит Грузию европейского будущего и причем здесь Россия?

По информации ВВС, принятие закона приведет к тому, что Грузия присоединится к списку недемократических и авторитарных постсоветских государств, таких как Беларусь, Таджикистан и Азербайджан, которые скопировали российский закон об ограничении деятельности неправительственных организаций.

Сам термин "иностранный агент" в России и Грузии имеет значение "шпион" и "предатель", что придает негативный оттенок работе, проводимой гражданским обществом. Это, в свою очередь, предполагает, что "агенты" действуют в интересах иностранных сил, а не приносят пользу стране и обществу.

Участники акции протеста напомнили парламентскому большинству, что закон об "иноагентах" тесно переплетается с инициативой государства-террориста России. Поэтому многие митингующие скандировали "Путин – х*уло", "F*ck Russia", "Нет российскому закону!", а также "Слава Украине!" в знак поддержки нашей страны, которая борется с российской агрессией.

Напомним, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В тот же день тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты под парламентом в Тбилиси. Данное решение депутатов в ЕС назвали "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США тоже предупредили грузинские власти о санкциях из-за закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты под парламентом в Тбилиси. Там заявили, что люди во всем мире имеют универсальное право выходить на мирные протесты и выражать свою позицию, как и добиваться подотчетности собственного правительства.

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