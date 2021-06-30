Зеленскому предложили Довбика на герб Украины. Фотофакт

После того, как нападающий "Днепра-1" Артем Довбик принес победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020, он стал национальным героям. В социальных сетях решили увековечить героя исторического триумфа нашей команды, разместив футболиста на национальном гербе.

29 июня на сайте парламента появился текст президентского законопроекта о большом гербе Украины. Как раз под это событие юзеры и предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому обновленный вариант главного символа нашей страны.

На коллаже, опубликованном изданием Телеграф, предлагается льва заменить на изображение 24-летнего черкасчанина.

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Оригинальная версия герба содержит слева малый герб Галицко-Волынского княжества – льва.

Как сообщал OBOZREVATEL,поединок Швеция – Украина завершился победой нашей команды в дополнительное время (2:1).

После матча автор победного гола Артем Довбик заявил, что пройдет допинг-тест.

Позже в соцсетях возник нездоровый ажиотаж по поводу "лифчика", который оказался под формой у Артема.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".