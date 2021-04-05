Зеленский рассказал, как Украина может помочь Катару в проведении ЧМ-2022 по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что наша страна имеет большой опыт в организации международных соревнований по футболу, поэтому может помочь Катару в подготовке к проведению чемпионата мира 2022 года.

Глава государства отметил, что Украина будет рада поделиться своим опытом как в технических аспектах, так и в вопросах безопасности. По его словам, компании из нашей страны также заинтересованы в участии в подготовке к Мундиалю.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2018 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю", – цитирует слова Зеленского официальный сайт главы государства.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Еще никогда Мундиаль не начинался в это время года.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время общения с катарскими журналистами президент Украины также заявил, что наша страна может быть гарантом продовольственной безопасности мира.