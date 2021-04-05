Зеленський розповів, як Україна може допомогти Катару в проведенні ЧС-2022 з футболу

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що наша країна має великий досвід в організації міжнародних змагань з футболу, тому може допомогти Катару в підготовці до проведення чемпіонату світу 2022 року.

Глава держави зазначив, що Україна буде рада поділитися своїм досвідом як у технічних аспектах, так і в питаннях безпеки. За його словами, компанії з нашої країни також зацікавлені в участі в підготовці до Мундіалю.

"Запорукою справжнього свята для уболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, в 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а в 2018 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарським партнерами. Це можуть бути і чисто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі в реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю", – цитує слова Зеленського офіційний сайт глави держави.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу пройде в листопаді-грудні 2022 року в Катарі. Ще ніколи Мундіаль не розпочинався о цій порі року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час спілкування з катарським журналістами президент України також заявив, що наша країна може бути гарантом продовольчої безпеки світу.