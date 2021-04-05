Зеленский заявил, что Украина может быть гарантом продовольственной безопасности мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, что страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы – надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортеры имеют возможность уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина заинтересована в расширении авиасообщений с Катаром. Это поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

"Надеюсь, в этом году, несмотря на COVID-19, нам удастся провести второе заседание Совместной межправительственной украинско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству", – говорит глава государства.

Он добавил, что отправился в Катар для переговоров с руководством страны для дальнейшего партнерства. Президент проведет переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Катар.